مرتضى منصور: الزمالك قادر على التعاقد مع لاعبي ريال مدريد

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري أن ناديه سيصبح "الأغنى في مصر" وأنه قادر على التعاقد مع لاعبي ريال مدريد إذا لزم الأمر، ولن تكون الأمور المادية عائقًا أمامه.
وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحافي أقيم يوم الأربعاء داخل نادي الزمالك: الزمالك يملك حاليًا ما يزيد عن ربع مليار جنيه، نستطيع ضم لاعبي ريال مدريد إذا كانوا متاحين وطلبهم المدير الفني لأننا أصبحنا نملك المال الآن.
وتابع: لدينا كل تلك الأموال بخلاف عقود الرعاية والبث، وأموال غرامة لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق محمود "كهربا".
وكشف منصور أنه وقع عقود إنشاء الملعب الخاص بالنادي، وأنه سيكون ملعبًا عالميًا "مثل ملاعب لندن" على حد وصفه.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز.
-
الزمالك يهزم بيراميدز ويقترب من الاحتفاظ بلقبهحقق الزمالك فوزا هاما على ضيفه بيراميدز 3 – صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري المصري لكرة القدم.وتقدم الزمالك في الدقيقة الأولى من ضربة ... رياضة عربية
-
بيراميدز يختبر صدارة الزمالكفيديو الرياضة
-
تحديد موعد ومكان "سوبر" الأهلي والزمالكأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة استاد هزاع بن زايد في مدينة العين لمباراة كأس السوبر المصري بين قطبي القاهرة الأهلي والزمالك بتاريخ 28 أكتوبر ... رياضة