نادٍ ألماني يتقدم بشكاوى جنائية ضد مشجعيه

قدم نادي كارل زايس جينا، الناشط بدوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، شكاوى جنائية ضد 4 أشخاص يشتبه في أنهم وجهوا إساءات وقاموا باعتداءات على لاعبي فولفسبورغ بعد مباراة الفريقين في بطولة كأس ألمانيا يوم الأحد.

وأعلن النادي يوم الأربعاء أنه فرض أيضًا حظرا على دخول الأشخاص الأربعة مبانيه الخاصة وقام بتسليم الحالات إلى لجنة حظر دخول الملعب الخاص به.

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وأشار جينا إلى أنه تم التعرف على الجناة عبر لقطات بالفيديو والصور، فيما ذكرت الشرطة المحلية أن التحقيق جار.

وحدثت الواقعة عندما كان لاعبو فولفسبورغ في طريقهم لمغادرة الملعب متجهين إلى حافلة فريقهم بعد فوزهم 1 - صفر في المباراة.

يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يجرى أيضا تحقيقاته في تلك الحادثة.