"حلم القارة" يتقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2030

تقدمت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي بعرض مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.



ولو تم قبول العرض ستعود البطولة إلى أوروغواي بعد قرن من استضافة النسخة الأولى في 1930.



وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول): إنه حلم قارة.



وأضاف على هامش حدث في ملعب سنتناريو في مونتفيدييو حيث تغلبت أوروغواي على الأرجنتين لتتوج بلقب النسخة الأولى لكأس العالم: سيكون هناك المزيد من نسخ كأس العالم، لكن البطولة تحتفل بمرور مئة عام مرة واحدة، ولهذا السبب فهي بحاجة للعودة إلى المهد.



وسبق أن استضافت الأرجنتين وتشيلي البطولة في 1978 و1962 على الترتيب.



وأبلغ إغناسيو ألونسو، رئيس اتحاد أوروجواي، الصحفيين: سيكون رائعا لكأس العالم العودة إلى حيث بدأ كل شيء قبل 100 عام.



وقال دومينغيز إنه هناك "الأسباب الكافية" للاتحاد الدولي (الفيفا) لقبول عرض الدول الأربع كعرض مشترك.



وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نسخة 2026، بينما تستضيف قطر نسخة العام الحالي في نوفمبر.



وحتى الآن فالعرض المشترك من إسبانيا والبرتغال هو الوحيد المنافس لأمريكا الجنوبية.

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