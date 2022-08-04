أرتيتا "مندهش" بسبب جيسوس

قدم لاعب أرسنال الجديد البرازيلي، غابرييل جيسوس، أداء لافتا خلال استعداد فريقه للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب مايكل أرتيتا قال إنه لا ينبغي توقع الكثير من اللاعب قريبا لأنه سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع زملائه الجدد.



وأحرز جيسوس سبعة أهداف في خمس مباريات خاضها مع الفريق، استعداداً للموسم الجديد بعد انضمامه قادما من مانشستر سيتي، حيث أحرز 95 هدفا في 236 مباراة في جميع المنافسات، كما لعب دورا بارزا في فوز النادي بلقب الدوري الممتاز أربع مرات.



وسيبدأ أرسنال مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز في ملعب الجار اللندني كريستال بالاس غدا الجمعة.



وفي تصريحات للصحافيين يوم الخميس قال أرتيتا الذي سبق له العمل مع جيسوس عندما كان مساعدا للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي: الدور الذي سيلعبه جيسوس هنا سيكون مختلفا كثيرا عن الدور الذي قام به في ناديه السابق. وهذا يحتاج لبعض التغييرات وبعض الوقت.



وتابع: لديه موهبة هائلة، وسيكون له تأثير كبير على فريقنا. قدم أداء رائعا للغاية ونحن نشعر بدهشة لسرعة قيامه بذلك.



وحتى الآن تعاقد أرسنال مع أولكسندر زينتشنكو وفابيو فييرا وماركينيوس وحارس المرمى مات تيرنر.



وأشار أرتيتا إلى أن فريقه ربما يتعاقد مع لاعب آخر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في أول سبتمبر المقبل.



وكان كريستال بالاس الذي يقوده المدرب باتريك فييرا لاعب أرسنال السابق فاز على أرسنال في الموسم الماضي في أبريل نيسان لكن أرتيتا يشعر بتفاؤل أكبر قبل المواجهة المقبلة أمام الجار اللندني.



وقال أرتيتا عن ذلك: في الموسم الماضي أظهروا مدى صلابتهم ومدى صعوبة المواجهة معهم ومدى انتظام أدائهم في ملعبهم أيضا، نأمل أن نكون تعلمنا الكثير من الدروس من هذا اليوم.

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