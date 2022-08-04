أزبيليكويتا يصدم برشلونة.. ويجدد لتشيلسي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن القائد سيزار أزبيليكويتا مدد عقده لعامين مع النادي منهيا تكهنات عن احتمال انتقاله لبرشلونة الإسباني.



ووقع المدافع الدولي الإسباني عقدا لأربع سنوات في 2018 كان من المفترض أن ينتهي هذا العام لكن تقارير ذكرت أن تشيلسي كان يرغب في تجديد العقد لمدة عام واحد قبل أن يعرض عليه عرضا جديدا سيمدد وجوده أكثر في لندن.



وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي انضم إلى تشيلسي من مرسيليا الفرنسي في 2012: السعادة لا تسعني بتمديد وجودي في تشيلسي حيث أعتبر هذا النادي بيتي الثاني.



وأتم: مرت عشر سنوات منذ وصولي لأول مرة وانضمامي لتشيلسي وأشعر بالفعل بالحب من الجميع وأنا متحمس للمشروع الجديد للنادي.





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