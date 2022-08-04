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النصر يعلن انتقال المدافع فونيس موري إلى المكسيك

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موري
خاض مدافع ريفر بليت السابق 26 مباراة دولية مع الأرجنتين

النصر يعلن انتقال المدافع فونيس موري إلى المكسيك

الرياض - رويترز

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أعلن النصر السعودي عن بيع المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري إلى كروز أزول المكسيكي يوم الخميس.

ولم يوضح النصر، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث في دوري المحترفين، تفاصيل انتقال فونيس موري (31 عاما) بعد موسم واحد في صفوفه خاض خلاله 23 مباراة.

ووصل لاعب إيفرتون وفياريال السابق إلى المكسيك بالفعل لإتمام الصفقة، ويلعب شقيقه التوأم المهاجم روخيليو فونيس موري في الدوري المكسيكي أيضا بفريق مونتيري.

وخاض مدافع ريفر بليت السابق 26 مباراة دولية مع الأرجنتين.

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