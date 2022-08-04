تشيلسي يتعاقد لـ 6 سنوات مع تشوكويميكا لاعب أستون فيلا

أعلن تشيلسي وأستون فيلا المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقد تشيلسي لست سنوات مع لاعب الوسط الإنجليزي الصاعد، كارني تشوكويميكا، لاعب أستون فيلا.



وكان الفريقان أعلنا يوم الثلاثاء توصلهما لاتفاق ينص على انتقال تشوكويميكا من أستون فيلا إلى تشيلسي والسماح للاعب بالسفر إلى لندن للاتفاق على الجوانب الشخصية للصفقة والخضوع للفحص الطبي.



ولم يكشف الناديان أي تفاصيل عن الجوانب المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني (24.35 مليون دولار).



وكان تشوكويميكا انضم لأكاديمية أستون فيلا في 2016 وشارك لأول مرة مع الفرق الأول في 2021.



وفي الموسم الماضي شارك مع الفريق في 12 مباراة في الدوري الممتاز. واحتل الفريق المنتمي إلى مدينة برمنغهام المركز 14 في نهاية الموسم.



وقال تشوكويميكا (18 عاما) لموقع تشيلسي على الإنترنت: أنا سعيد ومتحمس جدا وأتوق للعب مع الفريق ولقاء جميع اللاعبين والسعي للفوز بالمباريات والألقاب مع تشيلسي.



وكان تشوكويميكا فاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاما مع منتخب إنجلترا في الشهر الماضي وهو رابع لاعب يتعاقد معه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية إلى جانب رحيم سترلينغ وكاليدو كوليبالي وحارس المرمى الأميركي غابرييل سلونينا الذي سيبقى في صفوف شيكاغو فاير الأميركي على سبيل الإعارة خلال موسم 2022-2023.



وسيبدأ تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في ضيافة إيفرتون يوم السبت.

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