روسيا تطلب سجن لاعبة السلة الأميركية 9 سنوات ونصف

طلب الادّعاء الروسي يوم الخميس أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو: أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارًا).

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وكانت اللاعبة وصلت إلى روسيا من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحياناً في الخارج أكثر من الداخل.

وخلال جلسة سابقة من المحاكمة، قالت غرينر التي يبلغ طولها متران وستة سنتيمترات إنها ما زالت لا تعرف كيف انتهى المطاف بالعبوات في حقيبتها.

وأوضحت: لم أفكر أو أخطط لإدخال مواد محظورة إلى روسيا. لم أكن أنوي خرق القانون الروسي.

وتابعت: لن أفعل أي شيء من شأنه أن يضر بفريقي.