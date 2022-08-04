مدرب سان جيرمان: نحتاج إلى 3 صفقات أخرى

أعلن المدرب الجديد لباريس سان جيرمان كريستوف غالتييه بأن انتقال لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية بات وشيكا جدا، مؤكدا وصوله بعد ظهر الخميس تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله.

وأشار إلى أنه يأمل بإضافة ثلاثة لاعبين جدد إضافيين، من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل.

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وقال غالتييه في مؤتمر صحافي قبل يومين من مباراة فريقه الرسمية الأولى بإشرافه في الدوري الفرنسي ضد كليرمون: نأمل في الحصول على ثلاثة لاعبين إضافيين لكن هناك صعوبات في سوق الانتقالات. الرئيس (ناصر الخليفي) والمدير الرياضي (البرتغالي لويس كامبوس) يبذلان جهودا كبيرة في هذا الصدد.

وتابع: لكن هل سيأتي هؤلاء اللاعبون الثلاثة سريعاً، أو في وقت لاحق أو لن يأتوا أبدا، هذا ما لا أعرفه. كل ما أدركه أن النادي يبذل جهودا لكي نملك مجموعة تنافسية.

وعن سانشيز (24 عاماً)، قال غالتييه الذي قاد ليل إلى إحراز لقب بطل الدوري الموسم قبل الفائت عندما كان سانشيز في تشكيلته: إنه لاعب يملك خصائص مختلفة عن الآخرين لا سيما إذا ما قارنته مع ماركو فيراتي وفيتينيا أو دانيلو. إنه لاعب يملك انطلاقة صاروخية. يملك القدرة على تحطيم دفاعات الخصم. كما أنه يعرف الدوري الفرنسي جيدا والمستوى العالي، وهو لاعب دولي في منتخب بلاده.

وحمل سانشيز ألوان بنفيكا ثم بايرن ميونخ الألماني الذي أعاره إلى سوانزي سيتي الويلزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2019.

وحتى الآن وبانتظار الإعلان رسميا عن قدوم سانشيز، تعاقد سان جرمان مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، والفرنسيين المهاجم هوغو ايكيتيكي والظهير الأيمن نوردي موكييلي.