مصر تجتاز الجزائر بثلاثية وتصعد لمواجهة السعودية بنهائي كأس العرب للشباب

واصل منتخب مصر تحت 20 سنة مسيرته الناجحة في بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على نظيره الجزائري، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليا في السعودية.

وافتتح صلاح باشا التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف عبدالرحمن رشدان الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 40، غير أن لحلو أخريب أشعل المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق بتسجيله هدفا لمنتخب الجزائر في الدقيقة 69.

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وسجل محمد ابراهيم الهدف الثالث لمنتخب شباب الفراعنة في الدقيقة 76.

بهذا الانتصار، ضرب منتخب مصر موعدا في المباراة النهائية أمام منتخب السعودية، الذي تغلب 5 - صفر على منتخب فلسطين في وقت سابق اليوم في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.