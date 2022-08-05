بدايات صلاح.. ماضٍ سيئ ومجد ينتظر

يستعد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لبداية الدوري رقم 14 خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت موسم 2009-2010، ولم ينجح صلاح في التسجيل خلال بداياته سوى في موسمين فقط قبل الانتقال إلى الفريق الإنجليزي.

ويلعب صلاح ورفاقه خارج قواعدهم أمام فولهام في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم السبت، بعدما فازوا بدرع المجتمع على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وشارك صلاح لمدة 11 دقيقة في تعادل المقاولون مع المنصورة خلال الجولة 28 في أول مباراة خاضها بالدوري المصري بعدما صعد للفريق الأول موسم 2009-2010.

وفي الموسم التالي بدأ الدوري من الجولة الخامسة، بسبب عدم تواجده بقائمة الفريق خلال المباريات الأربع الأولى، لعب 33 دقيقة أمام إنبي دون بصمة تذكر.

وفي موسمه الأخير بمصر قبل الاحتراف الخارجي 2011-2012، بدأ الدوري بالخسارة من طلائع الجيش 2-1 بعدما لعب المباراة كاملة، منهيًا إياه بـ7 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 15 لقاء.

ولم يستطع صلاح اللحاق ببداية الدوري السويسري مع بازل بموسم 2012-2013 إذ كان مصابًا في كتفه، لكن في أول مباراة له بعدما تعافى، صنع هدفًا خلال فوز فريقه على نادي ثون بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الخامسة.

وبدأ صلاح موسم 2013-2014 مع بازل مسجلًا هدفًا خلال الفوز على فريق آراو بثلاثة أهداف لهدف، وفي النصف الثاني من الموسم انتقل للدفاع عن ألوان تشيلسي لكنه لم يتواجد في قائمة الفريق بالمباراة الأولى بعد انتقاله أمام وست هام، وشارك للمرة الأولى مع "البلوز" لمدة 12 دقيقة أمام نيوكاسل في الجولة 25.

وكحال سابقه، لعب صلاح لفريقين خلال موسم 2014-2015، بدأ الدوري مع تشيلسي بالخروج من القائمة أمام بيرنلي، وشارك للمرة الأولى في الجولة الرابعة لـ8 دقائق فقط في الفوز على سوانزي سيتي 4-2، وبعد إعارته لفيورنتينا بالنصف الثاني، شارك منذ البداية أمام أتالانتا لمدة 25 دقيقة بالجولة 22، وانتهت المباراة بفوز فريقه 3-2.

وفي الموسم الأول بألوان روما لم يسجل أو يصنع خلال أول مباراة بالدوري أمام هيلاس فيرونا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وشارك صلاح بها لمدة 65 دقيقة، بينما سجل هدفًا وصنع آخر في بداية الدوري التالي خلال فوز فريقه العريض على أودينيزي برباعية دون رد.

ودخل صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي بعد انتقاله إلى ليفربول، إذ أصبح أول لاعب يسجل خلال المباريات الافتتاحية لـ 5 مواسم متتالية في البطولة، بعدما هز شباك خصومه 7 مرات ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 5 مباريات افتتاحية سابقة أمام كل من واتفورد ووست هام ومرتين أمام نوريتش وليدز يونايتد.

ويفصل صلاح هدفًا وحيدًا أمام فولهام يوم السبت ليعادل رقم آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني كأكثر من سجلوا أهدفًا في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي بـ8 أهداف، أما إذا هز شباك ملعب "كرافن كوتيدج" مرتين فسيصبح الأكثر تسجيلًا على الإطلاق في بدايات المسابقة خلال حقبة "البريميرليغ".