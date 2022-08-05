ليفاندوفسكي: موقف برشلونة صعب.. الانتقال له تحدٍ كبير

أكد المهاجم الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، أنه كان على دراية بـ "التحدي الكبير" الذي ينتظره في برشلونة، وذلك خلال تقديمه الرسمي يوم الجمعة في ملعب "كامب نو" قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم.

تم الكشف عن البولندي (33 عامًا) الذي وقّع الشهر الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الالماني مقابل حوالي 50 مليون يورو، لاعبًا لبرشلونة إلى جانب رئيس النادي جوان لابورتا.

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قال الهداف خلال المؤتمر الصحافي: أنا فخور جدًا لوجودي هنا، إنه تحدٍ كبير، ليس فقط كمهاجم لكن أيضًا لدفع اللاعبين الآخرين لتقديم أفضل ما لديهم.

وتابع: أعلم أن الفترة الأخيرة لم تكن سهلة للنادي، لكنني أعلم أنه يمكنني أن أكون أفضل بكثير في المستقبل مع هذا الفريق، لدينا إمكانات هائلة.

ينضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في خضم أزمة مالية تراكمت خلالها ديون على النادي تقدر بحوالي مليار يورو.

تم تقديمه على أرض الملعب أمام بعض الجماهير التي تجمعت في المدرجات مرتديًا الرقم 9 على ظهره والذي كان بحوزة الهولندي ممفيس ديباي الموسم الماضي.

قال لابورتا: إنه يوم تاريخي، هذه الصفقة لم تكن سهلة.

انضم ليفاندوفسكي إلى بايرن في العام 2014 وسجل معه 344 هدفًا في 375 مباراة رسمية وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني وحصد جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم مرتين.

لكنه ترك بطل ألمانيا في أجواء متوترة بعد خلاف على العقد الجديد وكذلك عدم تفاهم مع المدرب يوليان ناغلسمان بشأن الخيارات التكتيكية.

ظهر ليفاندوفسكي لأول مرة مع البلاوغرانا في 24 يوليو الماضي في كلاسيكو ودي ضد الغريم ريال مدريد فاز فيه برشلونة 1-صفر في لاس فيغاس.