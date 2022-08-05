مالك ليدز يهدد بـ "فضح" برشلونة: ادفعوا أموال رافينيا

كشف أندريا رادريزاني مالك ليدز يونايتد الإنجليزي أنه يشعر بالخجل بسبب عدم الوفاء بوعده لمالك تشيلسي خلال صفقة رافينيا، وأنه سيقوم بـ"فضح" إدارة برشلونة إذا لم ترسل قيمة الصفقة قبل نهاية الشهر الحالي.

وانتقل رافينيا إلى برشلونة في منتصف يوليو، ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيدفع 58 مليون يورو وقد يزيد المبلغ إلى 68 مليون يورو بإضافة المكافآت.

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وحاول تشيلسي وأرسنال التعاقد مع لاعب منتخب البرازيل في الأيام الأخيرة، لكنه اختار في النهاية الانتقال لبرشلونة الذي أنهى دوري الدرجة الأولى الإسباني في المركز الثاني بالموسم الماضي.

وقال رادريزاني خلال حواره مع "ذا أثليتك": رافينيا كان سينتقل إلى تشيلسي، كان لدينا اتفاقًا مع إدارة النادي اللندني، وفي الانتقالات دائمًا ما أفي بوعودي، شعرت بالخجل لأنني لم أحافظ على كلمتي مع تود بويلي مالك تشيلسي، إنه شيء لا يدل على الاحترام وليس من الصواب فعل ذلك، لكن لم يكن لدي خيار آخر، كنت أفضل عدم بيع اللاعب مطلقًا.

وتابع: الأفضل بالنسبة للنادي كان بيع رافينيا والتعاقد مع ستة لاعبين آخرين، تشيلسي وبرشلونة ليسا الناديين الوحيدين اللذان اهتما برافينيا، توتنهام وأرسنال أيضًا، العرض الأفضل كان من تشيلسي، لكن عرض برشلونة في النهاية كان مساويًا تقريبًا بعد جولة صعبة من المفاوضات.

وواصل: لا أعرف ما يحدث في برشلونة، وكيف وجدوا الأموال فجأة، هذا ليس أمرًا واضحًا، لكن إذا لم يدفعوا قيمة الصفقة بحلول الثاني من سبتمبر، سأحول تلك القضية إلى قضية رأي عام، وسأجعل جميع الوسائل الإعلامية تتحدث عن برشلونة.