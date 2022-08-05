نيوكاسل يبقي على مدربه بعقد "طويل الأمد"

وقّع مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيدي هاو عقداً "طويل الأمد" مع النادي يوم الجمعة، بعد تسعة أشهر من وصوله إلى ملعب "سانت جيمس بارك".

وأبقى هاو على "ماغبيز" في مراكز الأمان بالدوري الموسم الماضي.

مادة اعلانية

وقال هاو بعد توقيع العقد: إنه شعور رائع أن ألزم مستقبلي بهذا النادي الرائع. أنا فخور للغاية بكوني المدير الفني لنيوكاسل يونايتد وقد استمتعت بكل لحظة هنا.

وفي بيان منسوب لمساهمي النادي، قال نيوكاسل: نحن متحمسون لتأمين مستقبل إيدي على المدى الطويل إنه مدرب شاب وديناميكي وطموح يناسب نيوكاسل يونايتد بشكل جيد، ونتطلع إلى العمل معه ودعمه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

ويبدأ نيوكاسل موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام نوتنغهام فورست الصاعد حديثاً، يوم السبت.