أبوجبل يشكو النصر.. ويطالب بقيمة عقده كاملًا

قرر محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك السابق ومنتخب مصر التقدم بشكوى ضد نادي النصر، مطالبًا بقيمة العقد الموقع بين الطرفين كاملًا.

ونشرت شركة "صدى المحتوى" للرياضة المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب على "تويتر" بيانًا ذكرت به: بعد نهاية عقده مع الزمالك، وافق أبوجبل على العرض المقدم من نادي النصر ووقع على عقود يبدأ سريانها من شهر أغسطس عام 2022، وتم عمل مخالصة تسوية بينه وبين الزمالك بمدة كافية قبل سريان العقد الجديد.

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وتابع: موقف الزمالك يثمن بقبولهم التسوية وتفهم رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي، وطلب اللاعب بعدها من محاميه استخراج تأشيرة دخول للسعودية للانضمام للنصر، لكنه فوجئ بموقف النادي بعدم الاعتراف بالعقد المبرم بينهما.

وأكمل: حرص محاميا كلا الطرفين على طرح فكرة تسوية منصفة، يتسلم بموجبها اللاعب جزءًا من عقده ويتنازل عن الجزء الآخر، لكن العرض لم يجد قبولاً من مسؤولي النصر.

وأتم: سيرفع اللاعب العقد الموقع بين الطرفين لدى المحكمة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويطالب بالقيمة المالية لكامل مدة العقد الموقع مع النصر، وتعويض عن الأضرار التي تكبدها النادي بحق اللاعب دون أي تنازل.