.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الزمالك يقترب خطوة أخرى من الحفاظ على لقبه بنقاط الجونة

  • الخط
زيزو
احتفال زيزو بهدفه

الزمالك يقترب خطوة أخرى من الحفاظ على لقبه بنقاط الجونة

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اكتسح الزمالك مضيفه الجونة 4-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 29 مباراة، بفارق عشر نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 28 مباراة، ليقترب الفريق الأبيض من الحفاظ على لقب الدوري الذي فاز به الموسم الماضي.

على الجانب الآخر تجمد رصيد الجونة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم الزمالك في الدقيقة السابعة عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة38.

وفي الدقيقة 57 أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك، قبل أن يختتم إمام عاشور رباعية الفريق الأبيض في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 83 سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة الوحيد.

وشهدت المباراة تعرض إمام عاشور لاعب الزمالك للطرد، بعد تلقيه الإنذار الثاني عقب تسجيله الهدف الرابع للزمالك، بسبب احتفاله مع جماهير الفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين غاضبة من زيارة بيلوسي لتايوان.. فهل تدخل حربا؟ الصين غاضبة من زيارة بيلوسي لتايوان.. فهل تدخل حربا؟
اكتشف المزيد