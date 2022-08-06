الزمالك يقترب خطوة أخرى من الحفاظ على لقبه بنقاط الجونة

اكتسح الزمالك مضيفه الجونة 4-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 29 مباراة، بفارق عشر نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 28 مباراة، ليقترب الفريق الأبيض من الحفاظ على لقب الدوري الذي فاز به الموسم الماضي.

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على الجانب الآخر تجمد رصيد الجونة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم الزمالك في الدقيقة السابعة عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة38.

وفي الدقيقة 57 أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك، قبل أن يختتم إمام عاشور رباعية الفريق الأبيض في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 83 سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة الوحيد.

وشهدت المباراة تعرض إمام عاشور لاعب الزمالك للطرد، بعد تلقيه الإنذار الثاني عقب تسجيله الهدف الرابع للزمالك، بسبب احتفاله مع جماهير الفريق.