بايرن مع ماني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بسداسية

بعث نادي بايرن ميونيخ برسالة قوية إلى منافسيه في استهلال حملته للدفاع عن لقبه، بفوزه الساحق على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1، ضمن افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف بايرن يوزوا كيميش (5)، الفرنسي بنجامين بافار (11)، السنغالي ساديو ماني (29)، جمال موسيالا (35 و83)، وسيرج غنابري (43)، فيما أحرز الفرنسي راندال كولو مواني هدف فرانكفورت الوحيد (64).
وكان التوقع أن لا تكون رحلة بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، إلى فرانكفورت مفروشة بالورود، خصوصاً أن الأخير متوّج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مايو الماضي وفاز على الفريق البافاري مرتين في آخر ثلاث مواجهات بينهما قبل مباراة الجمعة.
لكن مع نشاط لافت في سوق الانتقالات شهد تخليه مرغماً عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغالي ساديو ماني، يبدو فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مرشحاً نارياً لخلافة نفسه.
ففضلاً عن ضمّ ماني من ليفربول الإنجليزي، تعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي، في محاولة لتعويض هداف الدوري سبع مرات ليفاندوفسكي الذي أصرّ على الرحيل إلى برشلونة الإسباني بعدما كان رأس حربته القاتلة في العقد الماضي. وسجّل ليفاندفوسكي 344 هدفاً في 357 مباراة في كل المسابقات خلال ثماني سنوات مع "دي روتن".
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