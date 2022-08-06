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رويس يهدي دورتموند نقاط ليفركوزن

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احتفال فريق دورتموند بالهدف

رويس يهدي دورتموند نقاط ليفركوزن

دورتموند - د ب أ

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افتتح بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن بهدف دون رد يوم السبت في الجولة الافتتاحية للبوندسليغا.

واستهل يونيون برلين بفوز مثير 3 -1 على ضيفه هيرتا برلين في مباراة الديربي التي جمعت بينهما.

ولقن فرايبورغ مضيفه أوغسبورغ درسا قاسيا وفاز عليه 4 -صفر.

وفي باقي المباريات فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هوفنهايم 3 -1 وماينز على مضيفه بوخوم 2 -1 وتعادل فيردر بريمن مع مضيفه فولفسبورغ 2 /2.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، سجل القائد ماركو رويس هدف الحسم لدورتموند في الدقيقة العاشرة من متابعة لتسديدة كريم أديمي التي تصدى لها حارس ليفركوزن.

وأنهى ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكاس هراديكي في الوقت بدل الضائع.

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