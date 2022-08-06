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كلوب غاضبًا: اللاعبون قدموا أداءً رديئًا.. لن أعانقهم

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كلوب غاضبًا من مباراة فولهام

كلوب غاضبًا: اللاعبون قدموا أداءً رديئًا.. لن أعانقهم

لندن - رويترز

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لم يكن يورغن كلوب مدرب ليفربول في حالة تسمح بتبادل العناق مع لاعبيه بعد بداية محبطة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتعادل 2-2 مع فولهام يوم السبت.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا في مناسبتين قبل أن يتعادل واعتقد أنه سيخطف الفوز لولا أن جوردان هندرسون سدد في العارضة في اللحظات الأخيرة، وغابت المشاهد الاحتفالية عن وصيف بطل الموسم الماضي.

وقال كلوب محبطا لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية: لا يمكن دائما أن تعانق اللاعبين. نحن نفعل ذلك عادة عندما يستحقونه. بدأنا المباراة بطريقة عكس تماما التي كنا نريدها.

وأضاف: لقد قدمنا مباراة رديئة من جانبنا، والسؤال الآن لماذا حدث ذلك. لقد قلت لزملائي إن السلوك لم يكن سليما في البداية، ثم حاولنا القتال، لكن اكتشفنا أن هذا ليس سهلا.

وتقدم فولهام مرتين بواسطة المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، وعانى ليفربول في التعامل مع سرعة الفريق صاحب الأرض وقوته البدنية.

وقال كلوب: لم نملك الزخم طوال الوقت وبالفعل كان يمكننا أن نحقق الفوز لأننا صنعنا فرصا أخطر بوضوح، لكن لو حدث ذلك لكان ذلك أكثر مما نستحق.

ويلعب ليفربول في الجولة المقبلة للدوري على أرضه مع كريستال بالاس يوم الاثنين 15 أغسطس.

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