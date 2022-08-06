كونتي سعيد بالبداية المثالية في المسابقة "الصعبة جدًا"

وصف أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير فوز فريقه 4-1 على ساوثهامبتون "بالبداية المثالية" لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وتولى كونتي منصبه في نوفمبر الماضي ونجح في تطوير أداء النادي اللندني لينهي المسابقة في المربع الذهبي.



وأبرم توتنهام صفقات مثيرة للإعجاب في سوق الانتقالات ما رفع مستوى التوقعات قبل بدء الموسم الجديد.



وسجل رايان سيسينيون وإيريك داير وديان كولوسيفسكي ليرد توتنهام بشكل رائع على التأخر بهدف من جيمس وارد-براوس لاعب وسط ساوثامبتون على عكس سير اللعب.

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وفي النهاية، كان من الممكن أن يكون فوز توتنهام بفارق أكبر من الأهداف، لكن من الواضح أن كونتي كان يشعر بالرضا التام.



وقال كونتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): كانت بداية مثالية بالنسبة لنا، على الرغم من التأخر بهدف.



وأضاف: استقبلنا هدفا ولكن بعد ذلك واصلنا اللعب والشعور بالثقة بما نفعله في المران.



وتابع: لقد أحببت المباراة كثيرا بسبب النتيجة وأيضا بسبب الأسلوب الذي تحققت به النتيجة، صنعنا العديد من الفرص للتسجيل ونجحنا في الاستحواذ وفرضنا الضغط المتقدم والمتوسط وظهرنا بشكل جيد عند فقدان. رأيت الكثير من الأشياء الإيجابية.



وقضى كونتي، مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان السابق، الصيف بأكمله مع لاعبي توتنهام، وظهرت آثار ذلك بوضوح من البداية.

وقال كونتي: نحن في المباراة الأولى فقط. لكن اليوم تابعنا أن عمل الصيف كان إيجابيا مع لاعبي فريقي.



وتابع: أنت بحاجة إلى الكفاءة وأيضا القوة والطاقة والقدرة على التحمل لأن هذا الدوري صعب جدا ومختلف تماما عن مسابقات الدوري الأخرى.



وكانت كل عناصر تشكيلة توتنهام الأساسية اليوم من لاعبي الموسم الماضي، بينما دفع كونتي ببعض لاعبيه الجدد في الشوط الثاني مثل إيفان بريشيتش وإيف بيسوما.



لكن السويدي الشاب كولوسيفسكي، الذي حجز مكانا لنفسه في التشكيلة بعد انضمامه من يوفنتوس في يناير الماضي، هو الذي جذب انتباه كونتي مرة أخرى.

وقال كونتي: ديان ترك بصمة كبيرة وكذلك فعل الموسم الماضي، استمر ديان على هذا النحو لكن عليه أن يواصل العمل بهذه الطريقة.