للموسم السادس تواليًا.. صلاح يحافظ على عاداته التاريخية

حافظ محمد صلاح مهاجم ليفربول على عادته في هز الشباك في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفعل ذلك للموسم السادس على التوالي بعد التسجيل في مرمى فولهام يوم السبت.

وأحرز صلاح هدفا بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 80، بعد تمريرة داروين نونيز، ليتعادل ليفربول 2-2 مع فولهام العائد إلى دوري الأضواء. ولم يسبق لأي لاعب أن حقق ذلك في حقبة الدوري الممتاز.

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وواصل صلاح تسجيل الأهداف أيضا في شباك الفرق الصاعدة إلى الدوري الممتاز، حيث وصل إلى 17 هدفا إلى جانب 11 تمريرة حاسمة، وهو يتفوق على أي لاعب آخر في هذا الأمر منذ انتقاله إلى ليفربول في 2017.

وحقق نونيز، المنضم من بنفيكا هذا الصيف في صفقة ضخمة، إنجازا اليوم بعدما أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفا ويصنع آخر في ظهوره الأول في الدوري الممتاز.

كما أن نونيز بات أول لاعب بديل يفعل ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فعلها ألفارو موراتا مع تشيلسي في سبتمبر 2017.