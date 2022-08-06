هالاند: سأصل إلى إمكاناتي الكاملة في 10 أعوام.. لا زلت صغيرًا

كشف النرويجي الدولي ارلينغ هالاند عن أنه سيواصل العمل على تحسين أدائه بعد انتقاله من نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "ذا اتلانتيك"، قال لاعب خط الهجوم منتقدا نفسه: أعتقد أنني أستطيع أن أحسن كل شيء، فقد أضعت فرصا بقدمي اليسرى بشكل متكرر. وعندما نتحدث عن إنهاء الهجمة فإنني يجب علي أن أحسن قدمي اليسرى وقدمي اليمنى واللعب بالرأس، هناك أشياء كثيرة للغاية.
وأعرب هالاند(22 عاما) عن أمله في أن يأخذ الخطوة التالية في تطوير مستواه تحت قيادة مدربه الجديد بيب غوارديولا : أنا لا أزال صغيرا، وسأطور من نفسي ويجب أن أطور نفسي بالطريقة الصحيحة.
وقال هالاند الذي انتقل إلى سيتي في هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو: أعتقد أنني سأطور من نفسي هنا بشكل جيد، ولهذا السبب أنا هنا.
كان هالاند أحرز أول أهدافه مع السيتي خلال مباراة الفريق الودية مع بايرن ميونخ الألماني، وسيلعب هالاند أولى مبارياته التنافسية في الدوري الإنجليزي أمام ويستهام يوم الأحد.
واستبعد هالاند أن يصل تطور مستواه إلى الذروة في المستقبل القريب موضحا بقوله: يمكن للمرء أن يحسن من نفسه بشكل دائم بغض النظر عن عمره، وربما أصل إلى إمكاناتي الكاملة في غضون عشرة أعوام.
-
هالاند: لا أشعر بالقلقأكد المهاجم النرويجي المتميز إرلينغ هالاند يوم الخميس أنه لا يشعر بأي قلق حول قدرته على الاستقرار والتناغم مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بطل دوري ... رياضة
-
زميله: هالاند مرعب.. لكن يجعلنا نضحككشف فيل فودين زميل إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد عنه أنه "مرعب" أمام المرمى وأكد أن المهاجم النرويجي سيتأقلم سريعا مع الحياة في إنجلترا، ... رياضة
-
مواجهة سيتي وليفربول تتجدد على وقع صراع هالاند ونونيزتقام مواجهة مانشستر سيتي وليفربول يوم السبت في مباراة درع المجتمع التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، على وقع الصراع المبكر بين ... رياضة