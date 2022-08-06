هالاند: سأصل إلى إمكاناتي الكاملة في 10 أعوام.. لا زلت صغيرًا

كشف النرويجي الدولي ارلينغ هالاند عن أنه سيواصل العمل على تحسين أدائه بعد انتقاله من نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "ذا اتلانتيك"، قال لاعب خط الهجوم منتقدا نفسه: أعتقد أنني أستطيع أن أحسن كل شيء، فقد أضعت فرصا بقدمي اليسرى بشكل متكرر. وعندما نتحدث عن إنهاء الهجمة فإنني يجب علي أن أحسن قدمي اليسرى وقدمي اليمنى واللعب بالرأس، هناك أشياء كثيرة للغاية.

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وأعرب هالاند(22 عاما) عن أمله في أن يأخذ الخطوة التالية في تطوير مستواه تحت قيادة مدربه الجديد بيب غوارديولا : أنا لا أزال صغيرا، وسأطور من نفسي ويجب أن أطور نفسي بالطريقة الصحيحة.

وقال هالاند الذي انتقل إلى سيتي في هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو: أعتقد أنني سأطور من نفسي هنا بشكل جيد، ولهذا السبب أنا هنا.

كان هالاند أحرز أول أهدافه مع السيتي خلال مباراة الفريق الودية مع بايرن ميونخ الألماني، وسيلعب هالاند أولى مبارياته التنافسية في الدوري الإنجليزي أمام ويستهام يوم الأحد.

واستبعد هالاند أن يصل تطور مستواه إلى الذروة في المستقبل القريب موضحا بقوله: يمكن للمرء أن يحسن من نفسه بشكل دائم بغض النظر عن عمره، وربما أصل إلى إمكاناتي الكاملة في غضون عشرة أعوام.