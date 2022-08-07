اتحاد جدة يضم هيلدر كوستا من ليدز الإنجليزي

أعلن اتحاد جدة عن ضم الجناح الأنغولي هيلدر كوستا لصفوف الفريق يوم الأحد قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وبدأ هيلدر مسيرته في شباب بنفيكا البرتغالي، ثم خاض عدة تجارب مع ديبورتيفو لاكرونيا وفالنسيا الإسبانيين وموناكو الفرنسي وليدز الإنجليزي، لكن أفضل محطاته كانت رفقة مدرب أصفر الغربية الحالي نونو سانتو مع وولفرهامبتون.

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ولعب هيلدر مباراة رسمية وحيدة مع منتخب البرتغال الأول، لكن في 2021 قرر تمثيل منتخب أنغولا، مسجلًا هدفًا وحيدًا خلال 6 لقاءات.