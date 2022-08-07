النصر: الاتفاق مع أبو جبل باطل.. ونريد استعادة المقدم

أصدر النصر بيانًا أوضح من خلاله تفاصيل تعاقده مع حارس الزمالك السابق ومنتخب مصر محمد أبوجبل، مؤكدًا أن العقد المبرم بين الطرفين باطل وغير ملزم، وأن النادي العاصمي يطالب اللاعب بإعادة مقدم العقد.

وذكر البيان: دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارًا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب بأن عقده مع الزمالك ينتهي في 31-7-2022.

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وتابع: بناء على المعلومات التي وردت إلى النادي، بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، تم التواصل مع اللاعب ووكيله ليقدما ما يثبت أنه حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهما لم يقدما أي إثبات.

وأكمل: بعد منح اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل الوضع القانوني، أخطرهما النادي بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلًا وليس له أي أثر قانوني.

وواصل: بعد الإعلان عن التعاقد مع أوسبينا بـ12 يومًا، أرسل اللاعب خطابًا بأنه وقع مخالصة مع الزمالك لعقده الذي ينتهي في 30-8-2022، وهذا ما يعد اعترافًا ضمنيًا بأن ما تم تقديمه سابقًا يعد معلومات غير صحيحة.

وأتم: سيتقدم النادي بدعوى للفيفا من أجل رد مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقًا للاعب.

وكانت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب نشرت بيانًا في وقت سابق من يوم السبت تؤكد فيه أن اللاعب سيتجه للاتحاد الدولي من أجل المطالبة بالحصول على قيمة عقده كاملًا، وتعويض عن الأضرار التي تكبدها النصر في حقه على حد وصف البيان.