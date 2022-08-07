بيراميدز يستعيد توازنه بفوزه على المقاولون

استعاد بيراميدز توازنه سريعًا عقب خسارته القاسية أمام الزمالك 3-صفر في المرحلة الماضية، بفوزه السبت على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

على ملعب الدفاع الجوي، انتظر بيراميدز حتى الدقيقة 48 ليسجل هدف التقدم عن طريق مدافعه احمد سامي، رافعًا رصيده الى 62 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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فيما تلقى المقاولون العرب الخسارة الاولى بقيادة مدربه الجديد شوقي غريب خلفًا لمحمد عودة المستقيل لتراجع النتائج. وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير وبات يحتاج لمعجزة للنجاة من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وتعادل فاركو سلبًا مع ضيفه الإسماعيلي بملعب الإسكندرية ورفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن مقابل 33 للإسماعيلي في المركز الثالث عشر وله مباراة مؤجلة مع الاهلي.

وفاز فيوتشر على ضيفه غزل المحلة 2-1 بملعب السلام.

سجل هدفي فيوتشر كريم وليد "نيدفيد" (43) والكاميروني جوناثان نجويم (63)، وقلص الفارق للمحلة عبده شعبان (45+1). وحافظ فيوتشر على موقعه رابعًا برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.