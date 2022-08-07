توخيل يزف نبأ سعيدًا لجماهير برشلونة

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن ناديه سمح للمدافع الإسباني ماركوس ألونسو بالرحيل تلبية لرغبته، وسط تقارير تشير إلى أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لبرشلونة.

وقال توخيل عقب فوز فريقه على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد خلال الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: ألونسو طلب الرحيل وقد وافقنا على ذلك.

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وتابع: لذا لم يكن من المنطقي أن يشارك في مباراة إيفرتون.

وسجل جورجينيو هدف المباراة الوحيد لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وقال الألماني عن اللقاء: الفوز يبقى فوزا، وهذا ما نلعب من أجله. من المهم بناء الثقة الآن. نحن نتطلع إلى التحسن ونتقبل الانتقادات، لكن هناك أشياء إيجابية.



وأتم: حصلنا على ثلاث نقاط، وخرجنا بشباك نظيفة. من هنا يبدأ المشوار. لم نتعرض للخطورة التي نتعرض لها في المعتاد في آخر 25 مترا.