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ركلات الترجيح تمنح السعودية كأس العرب للشباب على حساب مصر

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السعودية
فرحة لاعبي المنتخب السعودي بهدف عبدالعزيز العليوة

ركلات الترجيح تمنح السعودية كأس العرب للشباب على حساب مصر

الرياض - د ب أ

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توج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي جرت في السعودية، عقب فوزه 5 - 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليحتكم المنتخبان في البداية إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب السعودي.

وبادر منتخب السعودية بالتسجيل عن طريق عبدالعزيز العليوة، غير أن صلاح باشا أدرك التعادل لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 49.

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