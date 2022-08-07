ركلات الترجيح تمنح السعودية كأس العرب للشباب على حساب مصر

توج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي جرت في السعودية، عقب فوزه 5 - 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليحتكم المنتخبان في البداية إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب السعودي.

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وبادر منتخب السعودية بالتسجيل عن طريق عبدالعزيز العليوة، غير أن صلاح باشا أدرك التعادل لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 49.