مدربه: حينما يبتسم ميسي.. يبتسم الفريق كله

مدح كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل الأخير هدفين خلال فوز فريق العاصمة الفرنسية على كليرمونت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وقال غالتييه عن هدف ميسي الأكروباتي: إنه ببساطة لاعب مدهش، لا أستطيع قول أي شيء آخر، جميعنا نعرف قدرات ليو.

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وتابع: حينما يبتسم ميسي، يبتسم الفريق جميعًا.

ويدخل الفريق الموسم وهدفه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد أن هيمن على الدوري المحلي وحقق لقبه ثماني مرات في المواسم العشرة الأخيرة.

ويأمل في أن يقوده إلى ذلك المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي وصل إلى باريس بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وظهرت الفترة التمهيدية للموسم بصورة واعدة بالنسبة لعشاق النادي الباريسي، مع الفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسية على حساب نانت 4-صفر في أواخر الشهر الفائت في مباراة سجل فيها نيمار هدفين وميسي هدفًا.