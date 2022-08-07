ميسي ونيمار يتألقان في خماسية سان جيرمان على كليرمونت

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، أحدهما أكروباتي، ومرر البرازيلي نيمار ثلاث كرات حاسمة وأضاف هدفًا ليستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كاسح 5-صفر يوم السبت على مضيفه كليرمون، بغياب نجمه كيليان مبابي للإصابة.

وواصل نيمار المستويات التي قدمها في الفترة التحضيرية وسجل الهدف الاول (9)، فيما جاء الثاني من توقيع الدولي المغربي أشرف حكيمي (26) والثالث من مدافع آخر البرازيلي ماركينيوس (38)، قبل أن يختتم ميسي بهدف رابع (80) وخامس أكروباتي (86).

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وبات نادي العاصمة يدخل الموسم وهدفه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بعد أن هيمن على الدوري المحلي وحقق لقبه ثماني مرات في المواسم العشرة الاخيرة.

ويأمل في أن يقوده الى ذلك المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي وصل الى باريس بعد إقالة الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وظهرت الفترة التمهيدية للموسم بصورة واعدة بالنسبة لعشاق النادي الباريسي، مع الفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسية على حساب نانت 4-صفر في أواخر الشهر الفائت في مباراة سجل فيها نيمار هدفين وميسي هدفًا.