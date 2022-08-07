البرازيلي ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لتدريب المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة.
وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأحد: أنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.
ويمتلك ميكالي مشوارًا مميزًا كمدير فني خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.
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