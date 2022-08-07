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"سيارة مريبة" تؤخر خروج جماهير دورتموند من ملعب مباراة ليفركوزن

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دورتموند
الشرطة أخّرت خروج الجماهير لنصف ساعة

"سيارة مريبة" تؤخر خروج جماهير دورتموند من ملعب مباراة ليفركوزن

دورتموند - د ب أ

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أوضح نادي بوروسيا دورتموند يوم السبت أنه جرى تأجيل خروج الجماهير من ملعب المباراة عقب المواجهة أمام باير ليفركوزن في افتتاح الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب توقف سيارة مريبة محركها قيد التشغيل بالقرب من ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وجرى السماح لحوالي 81 آلف مشجع بالعودة إلى منازلهم بعد حوالي 30 دقيقة من انتهاء المباراة، بمجرد أن أكدت الشرطة "أنه لا يوجد داع للقلق"، بحسب ما قال المتحدث باسم دورتموند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقبيل نهاية المباراة أصدرت الإذاعة الداخلية لملعب المباراة أكثر من إعلان لمطالبة الجماهير بالبقاء في مقاعدهم نظرا للعمل الذي يقوم به رجال الشرطة.

وتمكن رجال الشرطة من التعرف على صاحب السيارة المريبة في المرآب ، وقال المتحدث باسم دورتموند "الشخص أو السيارة ليسا خطيرين" في الوقت الذي ذكرت فيه الشرطة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: المحرك بقى قيد التشغيل بسبب مسألة فنية.

وفاز دورتموند على ليفركوزن بهدف سجله القائد ماركو رويس.

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