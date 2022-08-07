"كاف" يهاجم رئيس نابولي بسبب تصريحاته ضد اللاعبين الأفارقة

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشدة تصريحات أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، بشأن مشاركة اللاعبين الأفارقة بكأس أمم إفريقيا.

وصرح دي لورينتيس بأن ناديه لن يتعاقد مع لاعبين من القارة السمراء، ما لم يتنازلوا عن اللعب مع منتخباتهم الوطنية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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أثار دي لورينتيس غضب مجلس إدارة كاف وعدد آخر من الأفراد قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أعلن عزمه عدم التعاقد مع لاعبين مؤهلين للمشاركة في أمم إفريقيا.

على عكس العديد من البطولات القارية الأخرى، مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس أميركا الجنوبية (كوبا أمريكا)، تقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية عادة في منتصف الموسم الأوروبي، حيث تفقد العديد من أندية القارة العجوز نجومها الأفارقة الدوليين.

وينطلق كأس العالم في قطر هذا العام في فصل الشتاء لأول مرة، بسبب استحالة إقامة المسابقة في فصل الصيفـ، كما جرت العادة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك.

ويعني ذلك إقامة المونديال في منتصف الموسم، وهو يجعل الدوريات الأوروبية مضطرة لإيقاف منافساتها.

وتعرض دي لورينتيس لانتقادات واسعة النطاق بسبب تصريحاته، التي أعلن خلالها أنه لن يضم مثل هؤلاء اللاعبين، فيما يدرس كاف الأمر أيضا.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الأفريقي أن: كاف يشعر بقلق بالغ من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة التي أدلى بها رئيس نابولي السيد أوريليو دي لورينتيس بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف كاف أن دي لورينتيس: أعلن أن اللاعبين الذين يتعاقدون مع نابولي يجب أن يوقعوا على تنازل عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كشرط لاستكمال إجراءات التعاقد، من المرجح أن تندرج تعليقات دي لورينتيس تحت المادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتابع: لذلك يحث كاف "يويفا" على بدء تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي. ليس لدينا شك في أن نابولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزمان مثل الاتحاد الأفريقي بهذه الأهداف الإنسانية العالمية.

وتساءل كاف في بيانه: هل نفترض أن رئيس نابولي سيضع شروطا تقييدية مماثلة للاعبين من أميركا الجنوبية وآسيا والاتحادات القارية الأخرى بمنعهم من اللعب في بطولاتهم القارية التي تعتبر مهمة لتطوير كرة القدم ونموها على الصعيد العالمي؟.

من المقرر إقامة النسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية في يناير 2024 في كوت ديفوار، بعد أن تم تأجيلها من يونيو ويوليو 2023 بسبب مخاوف الطقس.