‎هيلدر كوستا.. مسجل "أسوأ هدف عكسي في التاريخ"

بعد تجربتين إنجليزية وإسبانية، اجتمع شمل هيلدر كوستا مجددًا بالمدرب الذي قضى معه أجمل فتراته نونو سانتو، أملًا في إحياء مسيرته التي هاجر من أجلها أكثر من 8000 كيلومتر.

‎وأعلن اتحاد جدة ضم الجناح الأنغولي قادمًا من ليدز يونايتد يوم الأحد، وكشف الفريق الإنجليزي أن التعاقد تم في صيغة إعارة حتى نهاية الموسم.

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‎ابن المدينة الأغلى في العالم



‎ولد كوستا في العاصمة الأنغولية لواندا، لكن على عكس قصص معظم اللاعبين الأفارقة، كان والداه مستقرين ماديًا، فترعرع كوستا في كنف عائلة ثرية.

وبحسب تقرير "وورلد إيكونوميك فورم" الصادر في 2015، تصدرت العاصمة الإفريقية ترتيب أغلى مدن العالم لعدة سنوات، كما أنها أكبر عاصمة تتحدث بالبرتغالية في العالم.

امتاز كوستا بعائلة مترابطة، إذ كشف موقع "لايف بلوغر" المتخصص في السير الذاتية للنجوم، أن كوستا كان يمكنه قضاء يومه بأكمله رفقة جدته ودائمًا ما يرى والدته كأجمل امرأة في العالم.

ويفسر اهتمام عائلة كوستا به، قرار الهجرة من أنغولا إلى البرتغال طمعًا في فرصة أفضل له في عالم كرة القدم.

‎"يمكن بناء فريق حوله"



‎بدأ كوستا مسيرته بالفريق الثاني لبنفيكا البرتغالي وبعد عدة إعارات لديبورتيفو لاكرونيا الإسباني وموناكو الفرنسي وولفرهامبتون الإنجليزي، استقر به الأمر في المحطة الأخيرة بعقد دائم ولعب معظم تلك الفترة التي استمرت لأربع سنوات تحت قيادة مدربه الحالي في اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو.

ظهر كوستا بقميص وولفرهامبتون في 109 لقاء كأكثر نادٍ استقر بين جدرانه، مسجلًا 19 هدفًا وصنع 19 آخرين لزملائه، منهم 69 مباراة و7 أهداف و9 تمريرات حاسمة مع سانتو، وحصد جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال موسمه الأول.

وأكد سانتو فور استلامه مهمة تدريب ذئاب إنجلترا أن كوستا لاعب يمكن بناء فريق حوله، قائلاً: المشاريع الجديدة والقوية في كرة القدم يجب أن ترتكز على لاعبين مميزين، كوستا لاعب رائع، ولدي شعور خاص بأنني يمكن أن أبني الفريق حوله.

وواصل سانتو تصريحاته الإيجابية عن اللاعب بعد هدف كوستا الأول في الدوري الإنجليزي في شباك توتنهام: أنا سعيد، لكنني أنتظر منه عملًا أكبر.

وعاد وأشاد بلاعبه مجددًا لكن هذه المرة بعد تدريب الأول لتوتنهام وانتقال الثاني إلى ليدز يونايتد وقبل مباراة الفريقين: هيلدر كان له تأثير إيجابي كبير على وولفرهامبتون، إنه لاعب موهوب حقًا، أنا سعيد لأنه يثبت كفاءته يومًا بعد يوم ويستمتع بكرة القدم.

‎"كريستيانو رونالدو أنغولا"



‎لعب كوستا لجميع الفئات السنية في البرتغال، وشارك للمرة الأولى والأخيرة مع المنتخب الأول في أكتوبر 2018 تحت قيادة فرناندو سانتوس، مسجلًا هدفًا في الفوز الودي على اسكتلندا بثلاثة أهداف لهدف.

لم يشارك اللاعب في أي دقيقة بعدها بالقميص الأحمر، ليقرر في مارس 2021 تمثيل منتخب أنغولا، وخاض 6 أهداف مع منتخب جذوره وسجل هدفًا وحيدًا حتى الآن.

وقال عنه بيدرو غونزالفيس المدرب البرتغالي لمنتخب أنغولا: هيلدر الآن أصبح قدوة لملايين من الأنغوليين حول العالم، الأمر يبدو وكأنه انضم لك كريستيانو رونالدو، لكنني معجب بشخصيته أيضًا، لم يقل أنا النجم هنا بل يتعامل بتواضع وباحترام مع الجميع.

‎"أسوأ هدف عكسي في التاريخ"



‎خلال خسارة ليدز يونايتد من كريستال بالاس 4-1 بالدوري الإنجليزي، سجل هيلدر كوستا هدفًا في مرماه وصفته صحيفة "ذا صن" بـ"أسوأ هدف عكسي في التاريخ".

وكان مهاجم كريستال بالاس يحاول إرسال عرضية لزملائه، لكن كوستا انزلق ليحاول منعه، فاصطدم كوستا الذي كان يتواجد قريبًا من الراية الركنية بالكرة وسكنت شباك فريقه.