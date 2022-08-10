أليكسيس سانشيز لاعباً لمرسيليا قادماً من إنتر

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي يوم الأربعاء رسميًا تعاقده مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الإيطالي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: يعلن أولمبيك مرسيليا اليوم عن التوقيع مع أليكسيس سانشيز. سينضم المهاجم الدولي التشيلي غير المرتبط بأي عقد الذي خاض 143 مباراة دولية وفاز بـ17 لقبًا في مسيرته، رسميًا بعد أن نجح في فحصه الطبي.

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قال مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس، إن اللاعب البالغ 33 عامًا وقّع على عقد لمدة عام.

وصل المهاجم إلى مطار مرسيليا مساء الثلاثاء وسط ترحيب صاخب من المشجعين المحليين بعد أن حرّره إنتر الاثنين عقب موسمين في الدوري الإيطالي، علمًا أن عقده ينتهي العام المقبل وتخلص من راتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو.

حلّ مرسيليا ثانيًا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي وتأهل الى دوري أبطال أوروبا، لكن بعد ذلك رحل عنه المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي - الذي درّب تشيلي سابقًا - وحلّ بدلا منه مدافع كرواتيا السابق إيغور تيودور الذي استهل مشواره بفوز 4-1 على رينس في المرحلة الافتتاحية يوم الأحد.

وسبق لرئيس النادي بابلو لونغوريا أن قال في تصريح لقناة "برايم فيديو" الاحد إن التشيلي "شخصية تتطابق تمامًا مع ما نريد تطبيقه".

سيكون مرسيليا النادي الاوروبي السادس في مسيرة سانشيز بعد أودينيزي الايطالي، برشلونة الاسباني، أرسنال ومانشستر يونايتد الانجليزيين وإنتر.

دافع اللاعب عن ألوان إنتر منذ عام 2019، أولاً على سبيل الإعارة من يونايتد قبل أن يوقع نهائيًا لصالح الفريق الإيطالي الذي حقق معه أربعة ألقاب بينها لقب الدوري عام 2021. لكن الموسم الماضي شارك أساسيًا في تسع مباريات فقط.