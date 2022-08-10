تغيير موعد انطلاق كأس العالم

أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، أن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر ستنطلق قبل يوم واحد من موعدها الأصلي حال موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى للدولة المضيفة في 20 نوفمبر.

وكانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر أمام الإكوادور، وهو ما خلق وضعا غريبا بإقامة مباراتين أخريين قبل الحفل.

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ويقام حفل الافتتاح تقليديا قبل انطلاق أول مباراة في البطولة.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى، ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح يوم الاثنين.

موافقة رؤساء الاتحادات

ويجب أن يوافق رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، والرئيس جياني إنفانتينو على هذا التغيير، لكن على الرغم من الإخطار المتأخر فمن المتوقع أن يحظى بالدعم.

وسيسمح التحول بإقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 نوفمبر لمباراة السنغال وهولندا المقررة الساعة 1300 بالتوقيت المحلي في 21 نوفمبر على أن تنطلق في وقت لاحق في ذلك اليوم.

ولن تتأثر مباريات المجموعة الثانية في ذلك اليوم بالتغييرات والتي تشمل أيضا مواجهة الولايات المتحدة أمام ويلز.