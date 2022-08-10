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حيلة جديدة للضغط على زميله.. بيكيه يعرض اللعب لبرشلونة مجانًا

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بيكيه
بيكيه عرض اللعب لبرشلونة مجانًا

حيلة جديدة للضغط على زميله.. بيكيه يعرض اللعب لبرشلونة مجانًا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

زاد عرض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لإدارة برشلونة باللعب مجانًا للفريق من الضغط على زميله الهولندي فرينكي دي يونغ حتى يقلل من راتبه أو يقبل بمغادرة الفريق الكتالوني.

ورفضت إدارة برشلونة عرض بيكيه لكنها اتفقت معه على تقليل جديد لراتبه.

ولم يستطع برشلونة حتى الآن تسجيل صفقاته الجديدة ولا تزال إدارته بحاجة إلى تقليل فاتورة الأجور، وهو ما كان محور اجتماعها مع الثنائي بيكيه وبوسكيتس، إذ وافق الأول على تقليله بينما يريد الثاني تأجيل الحصول على رواتبه إلى وقت لاحق.

وكشفت صحيفة "آس" أن بيكيه تقدم بعرضه للضغط على دي يونغ، لكن لابورتا أخبره بأن راتبه الجديد سيتماشى مع سلم الرواتب بالفريق.

ويحصل دي يونغ على الراتب الأكبر بين لاعبي برشلونة، وبحسب تقرير صدر في وقت سابق لـ "ذا أثليتك" فإن إدارة برشلونة هددت الهولندي باتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بعقده الذي وقع عليه عام 2020 مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إذا لم يوافق على الانتقال أو تخفيض راتبه.

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