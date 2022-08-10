لاعبو مانشستر يونايتد يتمنون رحيل رونالدو

أبدى مجموعة من لاعبي مانشستر يونايتد رغبتهم في رحيل زميلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تصرفاته الأخيرة التي زادت من انزعاجهم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك غضبا متزايدا من أفراد الفريق ضد رونالدو بسبب تصرفاته مع النادي.

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وقال مصدر للصحيفة: لقد بدأ رونالدو يزعج العديد من اللاعبين في الفريق، لديه حلفاؤه بالطبع، لكن الكثير سئموا من الطريقة التي يدير بها الأمور داخل النادي.

ويريد رونالدو الخروج من أسوار "أولد ترافورد" حتى يلعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد 12 شهرًا فقط على عودته لكن النادي متمسك باستمراره.

وهاجم قائد ليفربول الأسبق جيمي كاراغر رونالدو من قبل مؤكدًا أن لاعبي مانشستر يريدون التخلص منه وقال: هو الآن 37 عاما وخلال الموسم سيصل إلى 38، هو ليس اللاعب نفسه، يسجل الأهداف ولكن ليس كما كان سابقا، لا يوجد ناد أوروبي في الوقت الحالي يرغب بالتعاقد معه، من الممكن أن أكون مخطئا ولكن يبدو أن يونايتد يعاني في التخلص منه، لذلك حتى اللحظة لا يوجد ناد يرغب به وأعتقد إن سألتم تن هاغ مدرب الفريق سيقول بأنه لا يريده، بالإضافة إلى زملائه في غرفة الملابس سيقولون الأمر نفسه.

وغاب رونالدو عن معظم فترة الإعداد الخاصة بفريقه، قبل ان يعود للمشاركة في المباريات خلال لقاء رايو فايكانو الودي، لكنه أثار الجدل مجددًا بعد رحيله من المباراة ومغادرته للملعب عقب استبداله بين الشوطين.