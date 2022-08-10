ميكالي: أتمنى انضمام صلاح إلينا في باريس

أكد البرازيلي روجيريو ميكالي المدرب الجديد لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين من الأعمار السنية المختلفة لتشكيل فريق قوي، متمنيا أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول للمنتخب إذا ما تأهلت مصر لأولمبياد باريس 2024.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم في السابع من أغسطس مع ميكالي الفائز بذهبية أولمبياد ريو 2016 لتدريب منتخب تحت 23 عاما.

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وقال ميكالي في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: أتمنى انضمام صلاح فى حال الوصول إلى أولمبياد باريس 2024 لكن هذا الأمر يواجه صعوبات بسبب موقف الأندية. حدث هذا الأمر أيضا حين كنت مدربا لمنتخب البرازيل الأولمبي فيما يتعلق بضم نيمار للفريق في الأولمبياد.

وتابع: أقوم بجمع البيانات عن جميع اللاعبين في الأعمار السنية المتاحة لضمهم لمعسكر المنتخب الأولمبي القادم والقوة الذهنية هي أساس اختيار اللاعبين.

وقال ميكالي إنه سيسعى لبناء مشروع لكرة القدم المصرية مؤكدا أنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية لسابق عمله في المنطقة العربية.

وأضاف: أعلم أن هناك اختلافات بين الكرة العربية والبرازيلية وعملي من قبل مع الهلال السعودي والظفرة الإماراتي سيساعد على التأقلم سريعا مع الكرة المصرية.

وتابع: أسعى لتقديم كرة قدم جميلة وبناء مشروع للكرة المصرية. سأبذل قصارى جهدي لأحقق ما فعلته في البرازيل منذ فترة بقيادتها لذهبية أولمبياد ريو.

وواصل: لم أتردد في قبول المهمة لأنني أقبل التحديات وسأعمل مع اللاعبين والإعلام وسنكون يدا واحدة لتحقيق طموح الجمهور.

وإلى جانب قيادة البرازيل لحصد اللقب الوحيد البارز الذي كان ينقصها في كرة القدم، نال المدرب البالغ عمره 53 عاما المركز الثاني مع بلاده في كأس العالم تحت 20 عاما.

ومنذ الرحيل عن منتخب البرازيل تحت 23 عاما في 2016، لم يستمر ميكالي طويلا مع أي فريق. وفي الموسم الماضي قاد الظفرة الإماراتي ونجا من الهبوط من دوري المحترفين في نهاية الموسم.

وتولى ميكالي تدريب الهلال السعودي بشكل مؤقت في 2021 بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، وفاز في خمس مباريات وخسر مرتين.

وكان المنتخب المصري خسر أمام البرازيل في دور الثمانية في أولمبياد طوكيو العام الماضي ليرحل مدربه شوقي غريب.

وأعاد الاتحاد المصري المدرب غريب في سبتمبر، قبل أن يتفق معه على فسخ التعاقد في فبراير الماضي في ظل عدم ارتباط المنتخب بأي مباراة.

وتقام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما 2023 من دورين، أولهما الشهر المقبل والثاني في مارس.

ويستضيف المغرب البطولة المؤهلة لأولمبياد 2024 في نوفمبر من العام المقبل، وستتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى باريس.