ارتفاع درجات حرارة إنجلترا يعدل قواعد الدوري الإنجليزي

ستشهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) هذا الأسبوع، فترات استراحة لشرب المياه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد فترة أخرى من درجات الحرارة العالية في فصل الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الخميس، أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرا من درجات الحرارة العالية والتي تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى بقية الاسبوع، وستغطي أجزاء كبيرة من الجنوب الإنجليزي وكذلك أجزاء من شرق ويلز.

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وعلمت (بي ايه ميديا) أن أي مباراة في دوري الدرجة الأولى أو الدوري الإنجليزي الممتاز ستشهد فترات استراحة للشرب للسماح للاعبين والمدربين لنيل قسط من الراحة، مع وصول درجات الحرارة إلى 30 درجة على الأقل.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في المنطقة حيز التحذير، إلى منتصف الثلاثينات.

وشهدت مباراة وست هام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الاسبوع الماضي، وجود فترة استراحة لشرب المياه، فيما تم تطبيق الأمر نفسه في مباريات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (كارباو كاب) في دورها الأول هذا الاسبوع، ومن ضمنها مباراة كوفنتري سيتي وبريستول سيتي.