المغرب يقيل مدرب المنتخب خليلوزيتش قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس، الاستغناء بالتراضي عن خدمات مدرب المنتخب الأول للبلاد وحيد خليلوزيتش بسبب خلافات بين الطرفين قبل نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان: بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئة المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي.

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وأضاف البيان: وفي هذا الصدد تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة.

وأكمل: من جانبه تمنى السيد وحيد خليلوزيتش حظا سعيدا للنخبة الوطنية.

وقال الاتحاد أيضا: تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والامكانيات للتهيئة الجيدة للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.