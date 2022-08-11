حذف حساباتها.. صحيفة تتحدى بيكيه وتكشف هوية صديقته

حذف جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني كافة حسابات صديقته الجديدة التي وصلت وسائل الإعلام إلى هويتها أخيراً، إذ يرغب قائد النادي الكاتالوني إخفاء هوية الشابة التي تسببت بانهيار علاقته مع المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا مطلع شهر يونيو الماضي.

وارتبط بيكيه بشاكيرا منذ عام 2010 وتحديداً بعد الفوز بكأس العالم رفقة منتخب بلاده، قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما في بداية يونيو الماضي، إذ أشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أن السبب هو خيانته لها مع فتاة أخرى.

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ووصلت صحيفة "الصن" البريطانية إلى هوية الفتاة المتهمة بإنهاء علاقة الثنائي، إذ أشارت في خبر نشرته صباح الخميس إلى أن الفتاة تدعى كلارا تشيا مارتي تبلغ من العمر 23 عامًا، تدرس العلاقات العامة، وتعمل لديه في شركته "كوزموس" المختصة بأعمال الإنتاج وتنظيم الفعاليات والأنشطة.

وظهر بيكيه إلى جانب فتاة شقراء مجهولة الشهر الماضي في حدث أقيم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في تصوير تسرب من أحد الحاضرين للمناسبة الخاصة.

وأكدت الصحيفة أن علاقة الثنائي بدأت قبل انفصال قائد برشلونة عن شاكيرا بفترة طويلة.

وقالت "الصن" أن الثنائي بذلا جهدًا كبيرًا لإخفاء علاقتهما، وشمل ذلك قيامها بحذف جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويواجه بيكيه حاليًا مشاكل مع شاكيرا تتعلق بحضانة طفليهما، إذ أوضح برنامج تلفزيوني أن بيكيه طلب تأمين 5 تذاكر سنوية في الدرجة الأولى إلى أميركا لزيارة الطفلين والإبقاء على علاقته بهما، وبالإضافة إلى ذلك مبلغ ثابت قدره 400 ألف دولار وذلك لسداد ديونه التي خلفتها أعماله التجارية المختلفة للموافقة على بقاء الطفلين مع والدتهما.