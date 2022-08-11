ستيرلنغ: لا يمكنني تقبل ما حدث معي في مانشستر سيتي

أكد رحيم ستيرلنغ أن ناديه الجديد تشيلسي يناسبه تماما ويشعر أنه "صمم خصيصا من أجله" بسبب التطور الذي حققه الفريق تحت قيادة المدرب توماس توخيل، ولأن الذهاب إلى هناك يمنحه الفرصة لإعادة الاتصال بجذوره اللندنية.

وانضم مهاجم إنجلترا، البالغ عمره 27 عاما، من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي ليصبح أول صفقة لتشيلسي تحت قيادة الملاك الجدد بقيادة تود بويلي.

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وقاد توخيل، الذي تولى المسؤولية في ستامفورد بريدج في يناير 2021، تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب لكأس الرابطة.

وقال ستيرلنغ للصحفيين يوم الخميس: كان أمامي بعض الخيارات الأخرى لكن تشيلسي صمم خصيصا لتحقيق أهدافي الشخصية. يحمل الكثير من المعاني لأسرتي وجذوري.

وتابع: بلغ النادي نهائي بطولة أربع أو خمس مرات في السنوات القليلة الماضية. يظهر هذا مدى التنافسية التي يتمتع بها تشيلسي وبعد الملاك الجدد كان هذا الانتقال منطقيا.

وانتقل ستيرلنغ، الذي نشأ في شمال غرب لندن، إلى أكاديمية ليفربول من كوينز بارك رينجرز في 2010 عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما وبدأ مسيرته الكروية في ميرسيسايد قبل أن ينتقل إلى سيتي في 2015.

وقال ستيرلنغ: ذهبت إلى ليفربول وأظهرت قدراتي. ذهبت إلى سيتي وعشت الحلم. الآن أعود إلى لندن في كامل النضج، أشعر أنني قطعت الرحلة كاملة.

ورسخ ستيرلنغ مكانته في الخط الأمامي لسيتي حيث سجل 131 هدفا في 339 مباراة وفاز بلقب الدوري وكأس الرابطة أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

ومع ذلك، كان وقت لعبه محدودا في الموسم الماضي وقال إنه لا يستطيع تحمل "إضاعة الوقت" في محاولة الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

وأضاف: كل إنسان يكافح لتحقيق النجاح، لدي الكثير من الذكريات واللحظات الرائعة في مشواري مع سيتي لكن خلال العام الذي كنت لا أشارك فيه كثيرا مع الفريق قمت بتقييم الكثير من الأمور.

وأتم: رغم وصولي إلى قمة مستواي لم أكن أشارك بانتظام وهو أمر لا يمكنني قبوله، في مثل هذه المواقف يتعين عليك اتخاذ القرار الصحيح لنفسك ولعائلتك.

وسيستضيف تشيلسي، الذي بدأ مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على مضيفه إيفرتون، توتنهام هوتسبير يوم الأحد.