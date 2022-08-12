سان جيرمان مهتم بنجم مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية يوم الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وقالت الصحيفة إن المدير الرياضي في فريق العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس اجتمع بمدير أعمال اللاعب البالغ 24 عاماً.

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وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2023، غير أن فريق "الشياطين الحمر" يملك حق تمديده لعام إضافي، علماً أن اللاعب كان أعلن مؤخراً رغبته البقاء في صفوف الفريق الذي تكوّن فيه.

وشهد مستوى راشفورد تراجعاً الموسم الماضي، ما أدى إلى استبعاده من صفوف منتخب إنجلترا.

وكان مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه ألمح في مؤتمر صحافي يوم الخميس إلى نية الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصاً بعد انتقال أرنو كاليمويندو إلى صفوف رين، وإمكانية رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي غير المرغوب به.

وقال غالتييه: نأمل في قدوم مهاجم آخر لا سيما في ظل البرنامج المزدحم حتى تاريخ 15 نوفمبر ثم نهائيات كأس العالم.

في المقابل، لن يكون سهلاً على مانشستر يونايتد التخلي عن راشفورد، لا سيما أن النادي يبحث بدوره عن التعاقد مع مهاجم أو اثنين في حال رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.