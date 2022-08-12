سقوط لاعب أتلانتا في اختبار للمنشطات بعد فحص العينة الثانية

كشفت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو) يوم الجمعة أن العينة الثانية لخوسيه بالومينو مدافع أتلانتا جاءت إيجابية بوجود مادة محظورة فيها.



وأوقفت السلطات الإيطالية اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما مؤقتا الشهر الماضي بعد أن ثبت وجود مستقلب كلوستيبول، وهو مادة مدرجة في قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) للمواد المحظورة والتي توجد في بعض الأدوية.



وقال النادي الذي يتخذ من برغامو مقرا له إن بالومينو سيطلب التوثيق الكامل لتحاليل عيناته. وقالت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات في بيان إن التحليل الذي أجري في روما أمس الخميس جاء ليؤكد النتيجة التي تم التوصل إليها في تحليل العينة الأولى.



ولم يرد أتلانتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وذكر النادي سابقا خلال التحقيقات إنه يعتقد وبشدة أنه يمكن إثبات عدم تورط اللاعب في القضية.



وشارك بالومينو، الذي انضم إلى أتلانتا من لودوغوريتس البلغاري في عام 2017، في 202 مباراة في جميع المسابقات.



وسيبدأ أتلانتا مشواره بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أمام سامبدوريا بعد احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.

مادة اعلانية