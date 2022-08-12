عودة لوكاكو تعزز فرص إنتر ميلان في استعادة لقب الدوري

تعزز عودة المهاجم روميلو لوكاكو بقوة آمال إنتر ميلان في استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم الجديد لكن فريق المدرب سيموني إنزاغي قد يتعرض لضربة قوية إذا ما قرر النادي الحصول على أموال مقابل بيع مدافعين أساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي سارت فيها الأمور بصورة غير مطابقة تماما للخطط.



وبينما فشل إنتر ميلان في الدفاع عن لقب الدوري في الموسم الماضي حيث احتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف البطل ميلان إلا أنه فاز بكأس إيطاليا وبكأس السوبر المحلية وهناك تفاؤل في أروقة النادي حاليا بإمكانية الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة 20 الموسم المقبل.



وخلال وجود المدرب الداهية إنزاغي على رأس الجهاز الفني تجاوز الفريق تأثيرات التحول بعد رحيل المدرب السابق أنطونيو كونتي، كما أحسن النادي التعامل مع رحيل أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا وانضمام لوكاكو إلى تشيلسي اللندني.



وتشكل عودة البلجيكي الدولي لوكاكو بعقد إعارة خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لإنتر ميلان بالنظر إلى دور اللاعب المحوري خلال مسيرة الفريق نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021 إذ إنه أحرز 24 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف.



وقال إنزاغي الذي يأمل في عودة شراكة كاسحة بين لوكاكو ولاوتارو مارتينيز هداف الموسم الماضي: في الموسم الماضي كنا فعليا أصحاب أفضل هجوم على مستوى الدوري. وهذا العام مع عودة روميلو سنحصل على المزيد من الحلول.



وكان من الممكن أن يتعزز هذا الخط الهجومي بصورة أفضل بإضافة الأرجنتيني باولو ديبالا لكن مهاجم يوفنتوس فضل الانضمام إلى روما الإيطالي الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب إنتر الأسبق.



وغادر المدافع الكرواتي إيفان بريشيتش إنتر ميلان للانضمام إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي ما ترك فراغا في خطط إنزاغي الخاصة بالفريق في الموسم الجديد.



وسيبدأ إنتر الموسم باللعب في مواجهة ليتشي السبت المقبل.



وأنهى إنتر عقد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز ومواطنه أرتورو فيدال بينما تتحدث تقارير عن قرب انتقال المدافعين الأساسيين ميلان شكرينيار ودينزل دمفريس إلى باريس سان جيرمان وتشيلسي على الترتيب.



وسيكون القرار النهائي الخاص بأي انتقالات جديدة في إنتر ميلان بيد مؤسسة سونينغ الصينية المالكة لكن فرص النادي في الفوز بالدوري ستتعرض لضربة هائلة إذا فضل الملاك الحصول على الأموال من بيع هذين اللاعبين.

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