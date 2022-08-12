غوارديولا: لا يوجد لاعب ينهي الهجمات مثل هالاند.. إلا ميسي

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الاسباني بيب غوارديولا، دهشته من الرغبة الكبيرة التي أظهرها الوافد الجديد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بتسجيله هدفين في أول ظهور له في "بريميرليغ" نهاية الأسبوع الماضي.

وتفوق سيتي على منافسة شديدة من أندية أوروبية عدة للتعاقد مع الشاب النرويجي (22 عاماً) الذي سجّل 86 هدفًا في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

مادة اعلانية

ودحض هالاند بسرعة هائلة أي شكوك حول قدرته على الاندماج سريعًا في نظام غوارديولا الذي تُوج مع سيتي بلقب الدوري في العامين المنصرمين من دون إشراك مهاجم صريح، ونجح في تسجيل هدفي الفوز على وست هام.

وشرح غوارديولا في مؤتمره الصحافي عشية مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث على ملعب الاتحاد السبت "إنه لاعب استثنائي" مضيفاً: ليس من الضروري إخباركم، الجميع يعرف ذلك، لكننا نجتمع مرات عدّة. هو منافس مذهل ويريد الفوز.

وتحدث هالاند مرات عدّة في الأشهر الأولى بعد وصوله إلى سيتي عن الحاجة إلى مواصلة تحسين أدائه، حيث يطمح غوارديولا في تأمين خيارات عدة في الهجوم.

ولذلك، تعاقد أيضاً مع المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس، في حين من المتوقع أن يحصل فيل فودن وكول بالمر على المزيد من الوقت هذا الموسم عقب رحيل البرازيلي غابريال جيسوس (أرسنال) ورحيم سترلينغ (تشيلسي).

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق: أود أن أجعل هؤلاء اللاعبين أفضل. يمكن أن يكون إرلينغ لاعبا أفضل وأعتقد أن لديه الإرادة للقيام بذلك.

وأضاف: أنا لم أرَ أبدا لاعبًا في 21 أو 22 عامًا ربما (ليونيل) ميسي- ينهي الهجمات بهذا الشكل.

وأردف غوارديولا: يمكنك دائمًا التطور وسنحاول. عندما يغادر (هالاند)، نريده أن يقول إنه لاعب أفضل مما كان عليه عندما وصل.