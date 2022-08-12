غوارديولا يعلن عن صفقة جديدة لمانشستر سيتي

أكد غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة أنه سيتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو غوميز من أندرلخت البلجيكي، حيث يتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتدعيم مركز الظهير الأيسر.



وبعد انتقال الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال سيستهل سيتي حملة الدفاع عن اللقب بوجود لاعب بارز وحيد فقط في مركز الظهير الأيسر هو البرتغالي جواو كانسيلو.



وقال غوارديولا للصحافيين بعد تألق جوميز في أندرلخت تحت قيادة قائد سيتي السابق فينسنت كومباني الموسم الماضي إن لاعب الوسط الذي تحول إلى مركز الظهير الأيسر والبالغ عمره 21 عاما سينافس على مكان في الفريق الأول.



وقال غوارديولا: إنه لاعب شاب موهوب من أكاديمية برشلونة. ذهب إلى بروسيا دورتموند لكنه لم يشارك كثيرا. في العام الماضي منحه كومباني الفرصة، قدم أداء جيدا لفت أنظارنا وسنتعاقد معه.



لعب غوميز 30 مباراة مع أندرلخت منذ انضمامه في يونيو 2021. ومثل أيضا إسبانيا على مستوى منتخبات الناشئين والشباب بما في ذلك المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2017 حين خسروا أمام إنجلترا في النهائي.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي وأندرلخت اتفقا على صفقة مبدئية بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني (13.33 مليون دولار) للحصول على خدمات غوميز.



وأضاف غوارديولا: إنه لاعب استثنائي. سيكون معنا إلى جانب جواو.

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