كلوب: الإصابات لن تجبرنا على التعاقد مع اللاعبين

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة أن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يشعر بالقلق لتزايد عدد الإصابات في صفوفه لكن ذلك لن يدفعه للانخراط في سوق الانتقالات لمجرد تعزيز التشكيلة بل يتعاقد فقط مع "اللاعب المناسب".



وبعكس التوقعات تعادل ليفربول مع فولهام الصاعد حديثا في مباراته الأولى في موسم الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الحالي بينما يعاني من إصابة العديد من لاعبيه الأساسيين مثل تياغو ألكانتارا ونابي كيتا وديوغو جوتا وإبراهيما كوناتي وكوستاس تسيميكاس.



وقال كلوب للصحافيين قبل مباراة فريقه المقبلة في مواجهة كريستال بالاس الاثنين القادم: هناك إصابات في صفوف فريقنا. هذا هو الواقع. المهم هو مدة غياب اللاعبين.



وأضاف المدرب الألماني: هناك حلول مختلفة لذلك أحدها سوق الانتقالات. وهذا يكون مفيدا إذا تسنى لنا التعاقد مع اللاعب المناسب. اللاعب المناسب وليس أي لاعب. في بعض الحالات لا يكون هذا ممكنا وفي أحيان أخرى يكون الأمر في غاية الصعوبة.



وسيعود تسيميكاس للتدريب في وقت لاحق اليوم الجمعة بينما يتوقع أن يعود كيتا يوم الاثنين القادم.



أما تياغو وهو عنصر فاعل في خط الوسط فيتوقع أن يغيب عن الملاعب ما بين أربعة وستة أسابيع بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في مواجهة فولهام.



وقال كلوب: بقية الحلول داخل التشكيلة. ولو تسنى لنا الوصول للحل المناسب من خلال سوق الانتقالات لكنا فعلنا ذلك بالفعل. لا نحب العناد.



وفي ظل هذه الإصابات حصل لاعب الوسط الشاب هارفي إليوت على فرصة للمشاركة بعد أن وقع عقدا طويل المدة مع النادي يوم الخميس.



وعنه قال كلوب: إنه شاب رائع ولاعب ممتاز. قدم أداء جيدا خلال الاستعداد للموسم وهو دائما قريب من المشاركة أساسيا، وبالطبع هو ضمن خططي.



وعبر كلوب عن أسفه لتعادل فريقه مع فولهام وطالب اللاعبين بضرورة الانطلاق بقوة من البداية في مواجهة بالاس الذي خسر في الجولة الأولى 2-صفر أمام أرسنال.



وقال كلوب: البداية البطيئة لا تعني أنك ستفعلها ثانية، بل عليك الاستفادة منها.

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