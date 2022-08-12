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مركز التحكيم: الفصل في قضية كنو خلال الشهر الجاري

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كنو الهلال تشيلسي
اللاعب محمد كنو

مركز التحكيم: الفصل في قضية كنو خلال الشهر الجاري

العربية.نت

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أصدر مركز التحكيم السعودي إيضاحًا بخصوص قضية اللاعب محمد كنو، مؤكدًا أن المركز يحرص على حفظ جميع حقوق أطراف المشكلة جميعها، وأن القرار سيصدر بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وذكر بيان المركز: إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو، تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ إن تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية.

وتابع: تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، وقد حددت هيئة التحكيم موعدًا لعقد جلسة الاستماع للأطراف وذلك لتقديم كل ما لديهم، تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.

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