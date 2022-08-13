الدوري الإسباني.. ريال مدريد يستهل الموسم منتشيًا بلقب جديد

يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم منتشيًا من تتويج قاري جديد، فيما يستهل غريمه برشلونة الموسم وسط معضلة تسجيل التعاقدات اللافتة التي أبرمها هذا الصيف.

ويخوض ريال مدريد لقاءه الافتتاحي الأحد خارج الديار ضد ألميريا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، بعد أن تُوج بلقب قياسي للمرة الخامسة في الكأس السوبر الأوروبية، معادلا رقم برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

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وأضاف النادي العاصمي ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبًا جديدًا قياسيًا إلى سجلهما الحافل، بعد أن حققوا الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات رائعة في الأدوار الإقصائية في طريقهم لتعزيز رقم النادي القياسي في أعرق البطولات الأوروبية بالكأس الرابعة عشرة على حساب ليفربول الإنجليزي.

وإذا أظهرت الكأس السوبر شيئًا، فهي أن ريال مدريد لا يزال يتمتع بإحدى أقوى التشكيلات في القارة رغم الصيف الهادئ الذي حظي به نسبيًا، على عكس غريمه برشلونة الساعي للعودة إلى أمجاده، إذ إن أبرز صفقاته كانت لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني مقابل 80 مليون يورو من موناكو وقلب الدفاع الألماني أنطونيو روديغر بصفقة انتقال حرّ من تشلسي الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي بعد فوز فريقه بالسوبر: لم أكن بحاجة إلى هذا الفوز لإخباركم جميعًا أن فريقي ما زال متعطشًا ومتحفزًا.

وسيعوّل أنشيلوتي مجددًا على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة وخط وسط مخضرم مؤلف من الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس الذي بدأ أساسيًا في مباراة الكأس السوبر أيضًا.

ولم يكشف المدرب الإيطالي عن تشكيلته الأساسية لمباراة الأحد لكن غياب رودريغو مؤكد بسبب إصابة في العضلات.

وقال كاسيميرو الذي اختير رجل اللقاء، عن إمكانية تحقيق ريال مدريد ستة ألقاب هذا الموسم: كنادٍ، نحن ملزمون بمحاولة الفوز بكل شيء. عندما تخسر، يتم استجوابك، عندما تفوز، يتوقع الناس منك ذلك نوعًا ما - لكن هذا النادي يعيش من أجل ذلك: الكؤوس، الليالي السحرية، الفوز بالمباريات المهمة.

وتابع: لدينا الكبرياء والتعطش، لذلك دعونا لا نتحدث كثيرًا عن جميع الألقاب الستة، فلنقم باحتفال قصير لهذا النهائي ثم نفكر في كيفية الفوز باللقب التالي.